Сотрудника транспортной организации из Сызрани поймали на незаконной продаже топлива

В Сызрани задержали работника транспортной организации по подозрению в растрате дизельного топлива.

Как сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, в марте их сотрудники выяснили, что 47-летний руководитель одного из структурных подразделений транспортной организации неоднократно давал распоряжения о реализации топлива третьим лицам.

Всего правоохранители выявили пять эпизодов, совершенных с ноября по декабрь 2020 года. "Налево" было продано 3600 л дизельного топлива на сумму около 150 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").