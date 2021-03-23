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Преступления Происшествия

Сотрудника транспортной организации из Сызрани поймали на незаконной продаже топлива

СЫЗРАНЬ. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани задержали работника транспортной организации по подозрению в растрате дизельного топлива.

Как сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, в марте их сотрудники выяснили, что 47-летний руководитель одного из структурных подразделений транспортной организации неоднократно давал распоряжения о реализации топлива третьим лицам.

Всего правоохранители выявили пять эпизодов, совершенных с ноября по декабрь 2020 года. "Налево" было продано 3600 л дизельного топлива на сумму около 150 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

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