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Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется выставка Федора Конюхова

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 марта, в Самарском художественном музее откроется выставка Федора Конюхова "Возвращение пилигрима" (0+).

Зрителям представят около 40 работ самого известного русского путешественника, созданных за три десятилетия. Художественное творчество Федора Конюхова многообразно, среди его работ сюжетные картины, портреты, анималисичные мотивы и пейзажные импровизации, тяготеющие к абстракции.

Также в рамках выставки покажут документальный фильм, посвященный искусству Конюхова, в котором он сам расскажет о творческих поисках.

Экспозиция будет работать до 18 апреля.

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