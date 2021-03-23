В Самаре откроется выставка Федора Конюхова

В четверг, 25 марта, в Самарском художественном музее откроется выставка Федора Конюхова "Возвращение пилигрима" (0+).

Зрителям представят около 40 работ самого известного русского путешественника, созданных за три десятилетия. Художественное творчество Федора Конюхова многообразно, среди его работ сюжетные картины, портреты, анималисичные мотивы и пейзажные импровизации, тяготеющие к абстракции.

Также в рамках выставки покажут документальный фильм, посвященный искусству Конюхова, в котором он сам расскажет о творческих поисках.

Экспозиция будет работать до 18 апреля.