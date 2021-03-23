Главе Самары поручили разработать проект по строительству маневренного жилого фонда

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с руководителями профильных министерств, ведомств и главами муниципалитетов, на котором обсуждали актуальные вопросы реализации нацпроектов, переселения граждан из аварийного жилья и противопаводковые мероприятия.

Докладывая о ликвидации последствий обрушения стены жилого дома на ул. Галактионовской в Самаре, глава города Елена Лапушкина отметила, что ранее дом признали аварийным.

"Дом признали аварийным летом 2020 года, — уточнила Елена Лапушкина. — Людям предлагали временное размещение в маневренном фонде в Куйбышевском районе, но все отказались переезжать, так как привыкли жить в Ленинском районе".

Городские власти провели инвентаризацию маневренного жилищного фонда, чтобы подобрать варианты временного размещения, которые устроят жителей дома. "Одну женщину уже разместили, остальные жители рассматривают предложенные варианты и готовят документы, — отметила глава Самары. — Кроме того, всем жителям будет оказана материальная помощь".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что важно своевременно расселять аварийные дома, предоставляя людям достойную альтернативу. Он поручил городской администрации вновь встретиться с жителями аварийных домов, понять позицию каждого из них относительно переезда в другое жилье. Кроме того, необходимо провести разъяснительную работу о том, что проживать в аварийных домах — небезопасно.

Не менее важно — создать комфортные условия в маневренном фонде. Нередко люди не соглашаются выезжать из аварийных домов, потому что предлагаемое для проживания жилье недостаточно обустроено, не обеспечено транспортной и социальной инфраструктурой. Губернатор поставил задачу изучить потребность в маневренном фонде и разработать программу строительства нового жилья для временного размещения людей.

"Понятно, что потребность в маневренном фонде есть. Со стороны правительства готовы помочь, откликнуться, делайте предварительные проектно-изыскательские работы, жду предложений", — подчеркнул глава региона.

Также на совещании обсудили перспективы дальнейшего использования зданий на ул. Восьмая Радиальная, 2а и Восьмая Радиальная, 31. Оба объекта находятся в муниципальной собственности, но вот уже несколько лет их арендует самарская гуманитарная академия. После того, как академия в 2020 г. завершила образовательную деятельность, здания, хоть и продолжают находиться в аренде, по факту являются бесхозными: объекты не используют и не охраняют.

"Договор безвозмездного пользования еще не расторгнут, сейчас побуждаем академию в добровольном порядке расторгнуть с нами этот договор. Если представители учреждения не согласятся — пойдем в суд", — пояснила глава Самары.

Елена Лапушкина отметила, что в дальнейшем городская администрация планирует снести здания и использовать земельные участки под строительство детских садов.

"Здания 1932 и 1961 годов постройки, они не проходят нормативы для размещения детских садов, целесообразнее будет их снести и на этих участках построить детские сады, отвечающие всем современным требованиям. Тем более, что потребность в садах в этом районе есть", — отметила глава города.

Дмитрий Азаров поручил ускорить работу по этим участкам, чтобы правительство учитывало их как перспективные для строительства социальных объектов.

"Коллеги, заброшенные здания несут в себе потенциальную угрозу, вы это знаете. Примите решение, — акцентировал внимание Дмитрий Азаров. — Рассчитайте по нормативам, какие объекты можно построить на участках".