Александр Фетисов возглавит совет по развитию студенческого спорта в Самарской области

Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов возглавит координационный совет по развитию студенческого спорта в Самарской области, передает пресс-служба минспорта региона.

Координационный совет будет сформирован в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". Цель создания совета — вовлечение студентов в систематические занятия физкультурой и спортом.

Региональные спортивные федерации Самарской области, а также заинтересованные общественные организации, желающие включить свои кандидатуры в состав Совета, могут до 25 марта направить свои предложения в министерство спорта Самарской области по адресу: davydovvv@samregion.ru.