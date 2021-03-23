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Спорт

Александр Фетисов возглавит совет по развитию студенческого спорта в Самарской области

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов возглавит координационный совет по развитию студенческого спорта в Самарской области, передает пресс-служба минспорта региона.

Координационный совет будет сформирован в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". Цель создания совета — вовлечение студентов в систематические занятия физкультурой и спортом.

Региональные спортивные федерации Самарской области, а также заинтересованные общественные организации, желающие включить свои кандидатуры в состав Совета, могут до 25 марта направить свои предложения в министерство спорта Самарской области по адресу: davydovvv@samregion.ru.

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