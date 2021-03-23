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Музеи и выставки Культура

В Самаре расскажут краткую историю американского комикса

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 марта, в 19:00 в Музее модерна пройдет лекция кандидата исторических наук Ярослава Левина "Краткая история американского комикса" (12+).

На лекции можно будет узнать, что такое комикс и как он появился в Европе, когда переехал в США и при чем здесь соперничество газетных магнатов Пулитцера и Херста, а также когда появились первые супергерои и что они собой представляли, что такое "метод Марвел" и как почти вся индустрия комиксов оказалась поделена между двумя крупнейшими издательствами - DC и Marvel Comics.

Ярослав Левин расскажет об основных периодах развития комиксов в США и современных тенденциях этого жанра, посоветует, что прочитать о комиксах и с какими наиболее именитыми авторами в области графической прозы стоит познакомиться.

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