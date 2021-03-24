Экс-президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин не стал оспаривать дисквалификацию

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин и бывший член правления ВФЛА, экс-глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян не подали апелляции на решение о четырехлетней дисквалификации, пишет tass.ru со ссылкой на независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU).

Напомним, что в ноябре 2019 года AIU обвинило ВФЛА и нескольких должностных лиц ВФЛА, включая Шляхтина, в серьезных нарушениях антидопинговых правил. Это было связано с предоставлением в AIU поддельных документов и ложных объяснений и их поведением в ходе 15-месячного расследования AIU дела о "нарушении порядка предоставления информации" российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Спортсмену и его тренеру Евгению Загорулько также были предъявлены обвинения.

Виновные имели право на обжалование данного решения в Спортивном арбитражном суде (CAS), срок подачи истек 19 марта.