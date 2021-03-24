16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин не стал оспаривать дисквалификацию Дарья Касаткина выиграла турнир в Санкт-Петербурге Дарья Касаткина выступит в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова проиграли стартовые матчи на турнире в Дубае

Олимпийские Спорт

Экс-президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин не стал оспаривать дисквалификацию

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 12
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин и бывший член правления ВФЛА, экс-глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян не подали апелляции на решение о четырехлетней дисквалификации, пишет tass.ru со ссылкой на независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU).

Напомним, что в ноябре 2019 года AIU обвинило ВФЛА и нескольких должностных лиц ВФЛА, включая Шляхтина, в серьезных нарушениях антидопинговых правил. Это было связано с предоставлением в AIU поддельных документов и ложных объяснений и их поведением в ходе 15-месячного расследования AIU дела о "нарушении порядка предоставления информации" российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Спортсмену и его тренеру Евгению Загорулько также были предъявлены обвинения.

Виновные имели право на обжалование данного решения в Спортивном арбитражном суде (CAS), срок подачи истек 19 марта.

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4