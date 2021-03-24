Самарец обманул торговца гранатами из Азербайджана на 1 млн рублей

Приговором Кировского районного суда Самары местный житель осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ: он обвиняется в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Судом установлено, что индивидуальный предприниматель по розничной торговле фруктами и овощами в специализированных магазинах на территории Самарской области, летом 2016 г., заведомо зная о том, что ООО "АЛ", расположенное на территории Азербайджанской Республики, занимается реализацией гранатов на территории Российской Федерации, заключил с последним контракт на поставку гранатов весом 16 тонн 675 кг, стоимость 1, 087 млн рублей.

Директор ООО "АЛ" согласно условиям заключенного контракта, доставил на таможенный пост свежие гранаты и передал товар покупателю. Покупатель принял груз и не оплатил его согласно срокам оговоренным в контракте.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства ежемесячно с условным испытательным сроком 2 года, в течении которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.