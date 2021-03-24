В 2021 г. в Жигулевске реконструируют очистные сооружения

Администрация Жигулевска объявила конкурс на поиск подрядчика, который займется реконструкцией канализационных очистных сооружений в селе Солнечная Поляна Жигулевска. Начальная цена контракта составляет 52,7 млн рублей.

Планируется, что 45,3 млн рублей поступят из городской казны, 7 млн рублей — из федеральной и 369 тыс. составят средства местного бюджета.

Подрядчик должен будет демонтировать сети канализации, выполнить монтажные и ремонтно-восстановительные мероприятия, провести испытания и запустить объект в эксплуатацию.

Старт работ запланирован на 1 мая, окончание — на 31 октября текущего года.