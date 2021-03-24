Виктор Кудряшов: главы муниципалитетов должны быть в постоянном контакте с застройщиками

Во вторник, 23 марта, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел расширенное совещание по вопросам ввода жилья в 2021–2030 годах с представителями строительной отрасли региона.

В заседании приняли участие главы муниципалитетов, министр строительства региона, руководство государственной инспекции строительного надзора Самарской области, Поволжского отделения Сбербанка, ресурсоснабжающих организаций. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились представители более сорока компаний-застройщиков.

Президент страны Владимир Путин нацеливает регионы на значительное увеличение объемов жилищного строительства, правительство Российской Федерации в режиме постоянно действующего штаба координирует эту работу. Масштабные задачи по серьезному увеличению объемов ввода жилья, ускорению темпов его строительства поставил перед региональным кабинетом министров губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

За десять ближайших лет государство планирует нарастить объемы ввода жилья практически вдвое. Для этого власти готовы создать все условия: на государственном уровне принимается комплекс нормативных актов, позволяющих снять барьеры для строительства, реализуются различные механизмы поддержки отрасли, возникающие проблемы решаются оперативно, в ручном режиме.

Это одна из задач совещаний с застройщиками, которые проходят на регулярной основе. Здесь предприниматели могут получить актуальную информацию по мерам поддержки, получить необходимые консультации и помощь в решении проблем.

"В текущем году план по вводу жилья в Самарской области существенно превышает объемы прошлого года, задачи очень масштабные и серьезные. Прошу вас активнее включиться в эту работу, не допускать отставания в темпах строительства, своевременно готовить документы, связанные с получением разрешений на строительство, четко следовать намеченным планам, и в случае появления трудностей оперативно информировать министерство строительства, правительство Самарской области", — обратился к девелоперам глава регионального кабмина.

Амбициозный план текущего года — это 1,7 млн квадратных метров жилья, в том числе не менее 833 тыс. кв. м жилья в МКД. 189 тысяч уже сданы ы эксплуатацию в январе–феврале. Это значительно выше показателей прошлого года. "Важно сохранить набранный темп и не допустить отставания от графика", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Руководители строительных компаний, у которых, по мнению областного минстроя, возможно расхождение с графиком сдачи объектов, подробно доложили о положении дел.

Министр строительства области Евгений Чудаев проинформировал участников рынка о федеральном Реестре проблемных объектов строительства, который составляется на основе мониторинга Единой инженерной системы жилищного строительства.

"Прошу застройщиков принять все возможные меры, чтобы не допустить попадания в Реестр, поскольку это нередко становится началом процедуры банкротства строительных компаний", — обратился к отраслевикам министр.

Участникам совещания рассказали также о новых механизмах финансовой поддержки, предлагаемых Сбербанком России: финансирование застройщиков на цели приобретения земельных участков. Об условиях и преимуществах нового кредитного продукта доложил заместитель управляющего Самарским отделением ПАО "Сбербанк" Михаил Никишин.

Отдельно рассмотрели на совещании вопрос о создании дорожной инфраструктуры в рамках реализации проектов жилищного строительства. Средства на эти цели — около 700 миллионов рублей — запланированы в областном бюджете. Здесь региональные власти ждут предложений от муниципалитетов. Виктор Кудряшов обратился к главам городов и районов области: "Вы должны быть в постоянном контакте с застройщиками, ответственность за выполнение планов по вводу жилья лежит и на муниципалитетах. Прошу вас оперативно провести консультации со строительными компаниями, активнее работать над формированием конкретных предложений по созданию дорожной инфраструктуры".

Напомним, на прошлом совещании руководителей строительных компаний проинформировали о старте реализации мероприятий по совершенствованию комплексного развития территорий и механизмов расселения ветхого и аварийного жилья, утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным в конце минувшего года.

Новый закон одновременно существенно упрощает процедуру расселения для потенциальных застройщиков и защищает права граждан, которым предоставляется равноценное жилье. Министерство строительства региона определило семь перспективных территорий в г. о. Самара, которые могут стать площадками для реализации мероприятий программы. Министр строительства также проинформировал участников совещания о требованиях к застройщикам, выразившим готовность к участию в программах комплексного развития территорий.

В ответ представители строительной отрасли обозначили ряд проблемных вопросов, как масштабных, требующих внесения изменений в законодательство, так и частного характера. Председатель областного Правительства сообщил, что региональные власти в ближайшее время предложат варианты решения и обсудят их с застройщиками.