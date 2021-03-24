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РКЦ "Прогресс" распродает земли на 2 млрд рублей

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" продает три земельных участка в Самаре на общую сумму 2,1 млрд рублей.

Территория в 7,8 тыс. кв. м находится во дворе домов ул. Советской, №№ 3, 5, 7, 9 и 9б. Земля предназначена для жилищного строительства. Начальная цена составляла 55,1 млн рублей. Лот неоднократно выставлялся на продажу, но желающие не появлялись. На последних торгах цена упала до 30,9 млн руб. (кадастровая стоимость 37,1 млн руб.).

Еще одну площадку в 23,9 га "Прогресс" продает в районе пос. Падовка, за территорией бывшего АО "Конструкторское бюро автоматических систем". Продать участок завод пытается с начала прошлого года, когда лот стоил 461,5 млн рублей. Сейчас он подешевел до 196,2 млн рублей. Кадастровая стоимость составляет 234,8 млн рублей. Разрешенное использование - для размещения промышленных объектов.

Недалеко от этой территории находится самый большой участок "Прогресса" - 490,5 гектара. Первоначально он стоил 3,1 млрд рублей. Ранее здесь была площадка ФГУП "Предприятие по производству железобетонных изделий и строительно-монтажных работ", которое потом реорганизовали путем присоединения к "ЦСКБ-Прогресс". Как сообщается в объявлении, участок свободен от объектов капитального строительства и сейчас стоит 1,9 млрд рублей. Его кадастровая стоимость составляет 1,1 млрд рублей. Разрешенным видом использования указывается для размещения объекта №206 и автодороги к нему. По одной из версий, объект №206 - недострой АО "Конструкторское бюро автоматических систем".

Оба участка продаются на площадке АО "Сбербанк-АСТ".

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