16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Действия сотрудницы мэрии Отрадного нанесли городу ущерб более чем на 16 млн рублей Бывшему судье Михаилу Бурцеву утвердили обвинительное заключение Самарского депутата Дениса Штейна оставили под стражей до 7 апреля Самарец обманул торговца гранатами из Азербайджана на 1 млн рублей В Самарской области будут судить "продавца" водительских прав

Преступления Происшествия

Сотрудника департамента лицензирования из Самары будут судить за взятку

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завершено расследование уголовного дела консультанта управления мониторинга и контроля департамента лицензирования и госконтроля регионального министерства промышленности и торговли.

Его обвиняли в получении взятки и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
Как сообщает областное СУ СК РФ, по версии следствия, 17 января 2020 г. обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя 50 тыс. рублей. За это чиновник должен был "закрыть глаза" за оборот спиртосодержащей продукции без лицензии. В апреле 2020 г. сотрудник департамента необоснованно составил протоколы об административном правонарушении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Октябрьского района Самары для рассмотрения.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4