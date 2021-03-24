Сотрудника департамента лицензирования из Самары будут судить за взятку

В Самаре завершено расследование уголовного дела консультанта управления мониторинга и контроля департамента лицензирования и госконтроля регионального министерства промышленности и торговли.

Его обвиняли в получении взятки и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Как сообщает областное СУ СК РФ, по версии следствия, 17 января 2020 г. обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя 50 тыс. рублей. За это чиновник должен был "закрыть глаза" за оборот спиртосодержащей продукции без лицензии. В апреле 2020 г. сотрудник департамента необоснованно составил протоколы об административном правонарушении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Октябрьского района Самары для рассмотрения.