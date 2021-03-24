Действия сотрудницы мэрии Отрадного нанесли городу ущерб более чем на 16 млн рублей

Прокуратура Отрадного Самарской области утвердила обвинительное заключение руководителю управления капстроительства городской администрации.

Ее обвиняют по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование служебных полномочий вопреки интересам службы") и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба").

Как сообщает региональная прокуратура, по версии следствия, в конце 2018 г. муниципальная служащая подписала акты выполненных работ, в которых указала завышенные объемы по муниципальным контрактам на проектирование и строительство инженерных сетей на одной из улиц города. В результате подрядчики за якобы выполненные работы получили 3,6 млн рублей.

Кроме того, женщина дала одному из подрядчиков указание перенести строительство сетей на асфальтированную дорогу, из-за чего та полностью разрушилась. Это нанесло муниципальному бюджету ущерб более чем на 13 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Отрадненский городской суд для рассмотрения.

В отношении одного из подрядчиков возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), в отношении другого ведется доследственная проверка.