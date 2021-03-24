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Экология Общество

Мэрия Тольятти не смогла эффективно потратить бюджетные средства на восстановление лесов

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти при проверке обнаружилось, что администрация города неправильно расходовала бюджетные средства.

Как сообщает региональная прокуратура, в рамках реализации госпрограммы Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы" в 2020 г. Тольятти выделили из областного бюджета 6,9 млн руб. на лесовосстановление, агротехнический уход и прочее.

Проверка же показала, что ответственный исполнитель этих мероприятий МБУ "Зеленстрой" не закупил своевременно необходимое количество саженцев. Кроме того, вовремя не приобрели специализированную технику и оборудование для агротехнического ухода. При этом руководство департамента городского хозяйства мэрии Тольятти не проконтролировало деятельность подведомственного учреждения.

В результате фактический процент исполнения запланированного объема финансирования по мероприятиям программы лесовосстановления составил 21,8%; по агротехническому уходу - 19%; по дополнению лесных культур - 9,82%. Администрация города так и не смогла полностью освоить бюджетное финансирование.

В адрес директора МБУ "Зеленстрой" и исполняющего обязанности главы Тольятти внесли представления.

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