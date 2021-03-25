Жительницу Самарской области обвиняют в незаконном получении пособия по безработице

В Сызрани отправили в суд уголовное дело 33-летней женщины, которую обвиняют в незаконном получении выплат, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Жительница Сызранского района была зарегистрирована в Центре занятости в качестве безработной. Позже она устроилась на работу, но не сообщила об этом в центр занятости. В результате женщина три месяца незаконно получала пособие по безработице — всего более 41 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат").