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Преступления Происшествия

Жительницу Самарской области обвиняют в незаконном получении пособия по безработице

СЫЗРАНЬ. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани отправили в суд уголовное дело 33-летней женщины, которую обвиняют в незаконном получении выплат, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Жительница Сызранского района была зарегистрирована в Центре занятости в качестве безработной. Позже она устроилась на работу, но не сообщила об этом в центр занятости. В результате женщина три месяца незаконно получала пособие по безработице — всего более 41 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат").

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