В Самарской области будут судить участников наркоторговой ОПГ

В Кинель-Черкасский районный суд Самарской области оправили для рассмотрения уголовное дело ОПГ наркодилеров.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, в апреле 2019 г. в Самаре правоохранители задержали троих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. У них изъяли более 150 г героина, а также обрез охотничьего ружья, пистолет и боеприпасы к нему, два травматических пистолета и охотничье ружье с патронами.

В отношении задержанных возбудили шесть уголовных дел по ч. 4 ст. 228-1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотиков, совершенный организованной группой и в крупном размере"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение оружия и боеприпасов") и ч. 4 ст. 174-1 ("Отмывание денег, совершенное в крупном размере организованной группой").

Во время расследования выяснилось, что подозреваемые входили в наркоторговую ОПГ.

По версии следствия, с января по июнь 2019 г. неоднократно судимый мужчина 1972 года рождения и подельник, личность которого не установили, распространяли наркотики в Самарской области, в том числе через "закладки". В противоправную деятельность они вовлекли шесть человек - жителей Самары, Отрадного, Кинельского и Кинель-Черкасского районов. Всего члены ОПГ легализовали более 1,5 млн руб., полученных от сбыта наркотиков.

Двое обвиняемых, включая организатора, заключены под стражу, один ранее арестован за другое преступление, четверо обязались не покидать место жительства.