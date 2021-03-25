Прокуратура начала проверку по факту ДТП на ул. Фрунзе с тремя погибшими

Прокуратура Самарской области проводит проверку по факту ДТП на ул. Фрунзе в Самаре, в котором погибли три человека и три пострадали.

Напомним, что авария произошла 24 марта в 22:10. На стоящую "скорую" наехала иномарка. В результате аварии скончался 20-летний водитель и два его пассажира - 20 и 19-летние парни. Еще два пассажира Volkswagen доставлены в больницу. Также пострадал водитель "скорой помощи".

На месте происшествия деятельность правоохранительных и контролирующих органов координировал прокурор Самарского района Сергей Панюшкин. В ходе проверки будет дана оценка состояния дорожно-транспортного полотна в районе аварии, при наличии оснований — решен вопрос об ответственности должностных лиц организации, обслуживающей данный участок дороги.

Ход доследственной проверки взят прокуратурой на контроль.