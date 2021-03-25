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ДТП Происшествия

На дорогах Самарской области увеличат количество экипажей ГИБДД

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и указанию руководителя областного полицейского главка Александра Винникова на дороги региона с 25 марта будет выходить весь личный состав ГИБДД. Эти меры должны снизить аварийность.

По данным ГИБДД, количество ДТП находится на уровне прошлых лет, но наблюдается массовая гибель людей в авариях. Водители пренебрегают ПДД и превышают скорость, совершают обгоны в запрещенных местах. Кроме того, среди частых причин аварий - алкогольное опьянение. Нетрезвые автомобилисты рискуют не только своей жизнью, но и жизнями своих пассажиров, а также других участников движения.
По указанию Александра Винникова ежедневно будет увеличиваться плотность нарядов ГИБДД за счет тех сотрудников, в чьи прямые обязанности не входит патрулирование дорог.

Кроме того, каждую неделю с пятницы по понедельник по всей области будут проходить профилактические мероприятия для выявления грубых нарушений. Для этого также будут привлекать сотрудников, которые обычно не занимаются дорожно-патрульной службой, - кабинетных сотрудников.

Напомним, губернатор Дмитрий Азаров в понедельник во время оперативного совещания поручил министру транспорта и автомобильных дорог области Ивану Пивкину активизировать работу по профилактической работе с автомобилистами, а также совместно с ГИБДД разработать дополнительные меры по обеспечению соблюдения ПДД.

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