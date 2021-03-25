Справиться с трудной ситуацией семьям Самарской области помогает социальный контракт

В регионе более 15 тысяч семей воспользовались мерой государственной поддержки в виде социального контракта. Самарская область — одна из первых в стране, где начали заключать социальные контракты, призванные поддержать малоимущих граждан. Эта мера помощи доступна семьям региона с 2010 года. За весь период выплаты предоставлены на сумму более 450 млн рублей. В 2020 году были заключены 1393 соцконтракта на сумму 43,3 млн рублей.

Благодаря инициативе губернатора Дмитрия Азарова в прошлом году было принято решение расширить направления использования социального контракта. Кроме того, с 2021 года значительно увеличится число получателей данной меры господдержки, поскольку финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов. Также добавился перечень мероприятий программы социальной адаптации и повысится размер выплаты — до 250 тысяч рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

В отличие от любой другой выплаты механизм соцконтракта другой — не просто дать нуждающимся денег, а помочь им перейти на самообеспечение, преодолев причины бедности.

Среди успешных примеров социальных контрактов можно назвать такие сферы деятельности, как парикмахерское дело, пошив одежды, ведение личного подсобного хозяйства. Встречаются и нестандартные формы: есть мастера по натяжным потолкам, по установке и ремонту дверей, по перевозке товаров, пчеловоды. Теперь денежную выплату можно использовать на прохождение профессионального обучения и приобретение компьютерной техники для обучения в дистанционной форме, оборудования удаленного рабочего места. Появилась также выплата на помощь в трудоустройстве.

"Для социального контракта очень важно, чтобы человек уже имел конкретное представление, в чем и как он хочет себя реализовать, какой у него опыт, навыки, которые он может в дальнейшем воплотить в свою работу. К сожалению, множество людей обращаются к нам с единственным желанием — получить деньги, у них нет никаких идей, а главное нет желания что-то делать и работать. Смысл социального контракта в том, что человек, используя эти деньги, начинает сам получать доход", — говорит сотрудник ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа" Дмитрий Зубрик.

Жительница Самары Наталья Селиверстова воспитывает двоих детей. Весной прошлого года Наталья Анатольевна потеряла работу. Женщина всегда любила шить, имеет большой опыт работы по раскрою, моделированию и пошиву одежды. В процессе поиска новой работы, она узнала о том, что действует такая мера поддержки малоимущих граждан, как социальный контракт. Обратившись в комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа с идеей организовать швейное производство, получила одобрение бизнес-плана. На полученные денежные средства приобрела необходимое оборудование: распошивальную промышленную машинку, вертикальный отпариватель, пресс для люверсов. Мастерская Натальи небольшая, но уютная и находится прямо у нее дома.

"Преимущественно шью на заказ. Заказчиков нахожу среди знакомых, они рекомендуют меня своим друзьям. Мне нравится выполнять нестандартные заказы, нравится шить на мужчин и женщин с нестандартной фигурой, — рассказывает Наталья Селиверстова. — На социальный контракт я смогла докупить недостающее дорогое оборудование. Это сильно помогло мне быстрее начать работать в новых масштабах. В будущем есть планы расширяться, а еще пройти обучение на дизайнера одежды".