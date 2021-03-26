Прокуратурой организована проверка по факту пожара с тремя погибшими в Кинельском районе

В пятницу, 26 марта, утром в квартире 16-квартирного двухэтажного дома № 8 по ул. Комсомольской в пос. Комсомольский Кинельского района произошел пожар, на котором сотрудники МЧС обнаружили трех погибших - женщину и двух мужчин.
Соседи не пострадали, эвакуация не проводилась.
Сейчас на месте работу оперативно-следственной группы и контролирующих органов координирует прокурор Кинельского района Юрий Сергеев. Ход доследственной проверки взят прокурором на контроль.
Прокурор организовал проверку управляющей компании по содержанию дома и обслуживанию системы газоснабжения, проверкой будут охвачены в том числе порядок исполнения договоров на прочистку вентканалов, сообщает пресс-служба областного ведомства.