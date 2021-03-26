Прокуратурой организована проверка по факту пожара с тремя погибшими в Кинельском районе

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В пятницу, 26 марта, утром в квартире 16-квартирного двухэтажного дома № 8 по ул. Комсомольской в пос. Комсомольский Кинельского района произошел пожар, на котором сотрудники МЧС обнаружили трех погибших - женщину и двух мужчин.