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Пожары Происшествия

Прокуратурой организована проверка по факту пожара с тремя погибшими в Кинельском районе

КИНЕЛЬ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 марта, утром в квартире 16-квартирного двухэтажного дома № 8 по ул. Комсомольской в пос. Комсомольский Кинельского района произошел пожар, на котором сотрудники МЧС обнаружили трех погибших - женщину и двух мужчин.

Соседи не пострадали, эвакуация не проводилась.

Сейчас на месте работу оперативно-следственной группы и контролирующих органов координирует прокурор Кинельского района Юрий Сергеев. Ход доследственной проверки взят прокурором на контроль.

Прокурор организовал проверку управляющей компании по содержанию дома и обслуживанию системы газоснабжения, проверкой будут охвачены в том числе порядок исполнения договоров на прочистку вентканалов, сообщает пресс-служба областного ведомства. 

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