Самарцы предстанут перед судом за взятку в 240 тыс. руб. за получение двух водительских удостоверений

В Самаре перед судом предстанут женщина и мужчина, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в октябре 2020 г. обвиняемая, находясь в торговом центре, получила от мужчины через посредника (другого обвиняемого) денежные средства в размере 240 тыс. руб. для дальнейшей их передачи сотрудникам РЭО ГИБДД У МВД России по городу Чапаевск за получение двух водительских удостоверений категории "С" и "D", без прохождения обучения в установленном порядке и без сдачи экзамена.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Куйбышевского района города Самары для рассмотрения по существу.