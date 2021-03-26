В Самарской области отремонтируют 33 км автомобильной дороги М-5

В нормативное состояние приведут два участка трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, проходящих по территории Самарской области, — км 927 — км 943, км 997 — км 1013. Подготовительные работы на втором объекте начались в августе прошлого года. В новом дорожно-строительном сезоне к реализации этих проектов приступят к концу апреля.

В ходе ремонта специалисты восстановят верхние слои покрытия, укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы, примыкания и пересечения, а также посадочные площадки, обновят прикромочные лотки, водосбросы, лестничные марши. Для создания безопасных условий движения автотранспорта будут заменены дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка термопластиком, а на участке км 927 — км 943 будут установлены новые сигнальные столбики.

Благодаря комплексу мероприятий удастся улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильной дороги общего пользования федерального значения, а также повысить уровень комфортности движения по ней.

Ввести объекты в эксплуатацию планируется в сентябре этого года.