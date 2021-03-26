Самарчанку будут судить за два мошенничества и лишение свободы бывшего воспитанника соцучреждения

В Самаре завершилось расследование уголовного дела 31-летней местной жительницы, обвиняемой в двух мошенничествах и незаконном лишении свободы.

По данным СУ СК РФ по Самарской области, 24 марта 2020 г. по федеральному телеканалу вышел сюжет о том, что в Самаре у бывшего воспитанника соцучреждения мошенническим путем отняли предоставленную государством квартиру. После проверки по факту этого возбудили уголовное дело.

По версии следствия, в конце декабря 2019 г. женщина узнала, что бывший воспитанник соцучреждения является юридически неграмотным и обманула его. Злоумышленница сказала потерпевшему, что в честь дня рождения ему полагается безвозмездный кредит. В результате она от его имени оформила кредит и получила более 118 тыс. руб., из которых лишь 50 тысяч отдала жертве.

В январе 2020 г. обвиняемая вывезла мужчину в арендованную квартиру и оставила более чем на 12 часов. У потерпевшего не было возможно выйти. В это время злоумышленница продала его квартиру за 690 тыс. рублей. Экс-воспитаннику соцучреждения она пообещала купить другую квартиру, но делать этого не собиралась.

Судебно-психолого-психиатрическая экспертиза показала, что потерпевший не был способен понимать характер и значение совершаемых в отношении него преступлений. Мужчину признали недееспособным. Сделку купли-продажи квартиры признали недействительной.

Уголовное дело женщины с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Промышленного района Самары.