16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Руководители САТОБа и "Грани" рассказали о своих планах Юрий Башмет, Константин Титов и Александр Хинштейн войдут в состав попечительского совета САТОБ САТОБ проведет "Ночь в театре" 27 марта подведут итоги фестиваля "Театральное Приволжье" Театр драмы выпускает "Полет над гнездом кукушки"

Театр Культура

Руководители САТОБа и "Грани" рассказали о своих планах

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 9
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 26 марта, руководители Самарского академического театра оперы и балета и новокуйбышевского театра-студия "Грань" встретились с представителями областных СМИ на пресс-завтраке, посвященном Международному дню театра. Мероприятие состоялось в ресторане "Утесов", благодаря гостеприимству которого встреча прошла в уютной атмосфере.

Этот театральный сезон стал юбилейным для обоих театров: Самарскому театру оперы и балета исполняется 90 лет, театру-студии "Грань" — 50. Впервые за свою историю театр-студия "Грань" выступит в Самаре: в конце марта на сцене Самарского театра оперы и балета состоятся два показа спектакля "Дракон". О дальнейших планах сотрудничества, а также о будущих постановках, гастролях и фестивалях, рассказали генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Сергей Филиппов, художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов, директор театра-студии "Грань" Вячеслав Романчиков и художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе.

Несмотря на коронавирусные ограничения и 50-процентную загрузку залов, театры сейчас продолжают активно работать. Как рассказал Сергей Филиппов, почти все спектакли проходят при аншлаге: "Нам в этом сезоне удалось сделать практически все, что было задумано. Коллектив театра сохранен, заработная плата выплачивается. Сегодня состоится первое заседание попечительского совета Самарского театра оперы и балета, и мы надеемся, что появятся новые перспективы для развития театра".

Евгений Хохлов подробно остановился на творческих планах и поделился радостной новостью. В сезоне 2022–2023 годов в репертуаре появится шедевр классического балета — "Раймонда". Хореографию Петипа — Горского будет восстанавливать главный балетмейстер Юрий Бурлака. Это стало возможным благодаря поддержке петербургского мецената Вячеслава Заренкова, которому театр обязан появлением современных балетов "Три маски короля" и "BACKTOLIFE". Декорации были приобретены меценатом у декорационных мастерских "Возрождение" и переданы в дар Самарскому театру оперы и балета.
Художественный руководитель также рассказал и о ближайших премьерах — уже в апреле зрителей ждет опера Джузеппе Верди "Бал-маскарад", в планах — оперы "Руслан и Людмила" и "Паяцы", детская опера "Кай и Герда", балет "Дон Кихот".

Не так давно Самарский театр с успехом выступил на сцене Большого театра с "Бахчисарайским фонтаном" в рамках фестиваля "Золотая маска". Балет номинирован на самую престижную театральную премию в пяти номинациях, в том числе, и как лучший балетный спектакль.

"Золотая маска" — не самоцель. Мы ищем свое лицо, мы наращиваем свой творческий потенциал, продолжаем экспериментировать с жанрами — и в опере, и в балете, используем все возможности, которые есть у театра", — отметил Евгений Хохлов.

В театре-студия "Грань" юбилейный сезон также проходит с успехом. Аншлаги на спектаклях новокуйбышевского театра давно стали нормой. У творческого коллектива много планов, среди которых есть и совместные с САТОБ, так, рассказал Денис Бокурадзе, в ноябре предполагается программа с участием симфонического оркестра театра оперы и балета. Обсуждаются возможности совместной постановки. "Сейчас мы активно занимаемся строительством нового здания театра, завершение планируется в 2023 году. Это знаковое событие для театра, для Новокуйбышевска, для всей области", — уверен Денис Бокурадзе.

На мероприятии был представлен новый директор театра-студии "Грань" Вячеслав Романчиков, который поделился планами по развитию новокуйбышевского театра.

Гид потребителя

Фото на сайте

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4