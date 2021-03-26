Руководители САТОБа и "Грани" рассказали о своих планах

В пятницу, 26 марта, руководители Самарского академического театра оперы и балета и новокуйбышевского театра-студия "Грань" встретились с представителями областных СМИ на пресс-завтраке, посвященном Международному дню театра. Мероприятие состоялось в ресторане "Утесов", благодаря гостеприимству которого встреча прошла в уютной атмосфере.

Этот театральный сезон стал юбилейным для обоих театров: Самарскому театру оперы и балета исполняется 90 лет, театру-студии "Грань" — 50. Впервые за свою историю театр-студия "Грань" выступит в Самаре: в конце марта на сцене Самарского театра оперы и балета состоятся два показа спектакля "Дракон". О дальнейших планах сотрудничества, а также о будущих постановках, гастролях и фестивалях, рассказали генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Сергей Филиппов, художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов, директор театра-студии "Грань" Вячеслав Романчиков и художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе.

Несмотря на коронавирусные ограничения и 50-процентную загрузку залов, театры сейчас продолжают активно работать. Как рассказал Сергей Филиппов, почти все спектакли проходят при аншлаге: "Нам в этом сезоне удалось сделать практически все, что было задумано. Коллектив театра сохранен, заработная плата выплачивается. Сегодня состоится первое заседание попечительского совета Самарского театра оперы и балета, и мы надеемся, что появятся новые перспективы для развития театра".

Евгений Хохлов подробно остановился на творческих планах и поделился радостной новостью. В сезоне 2022–2023 годов в репертуаре появится шедевр классического балета — "Раймонда". Хореографию Петипа — Горского будет восстанавливать главный балетмейстер Юрий Бурлака. Это стало возможным благодаря поддержке петербургского мецената Вячеслава Заренкова, которому театр обязан появлением современных балетов "Три маски короля" и "BACKTOLIFE". Декорации были приобретены меценатом у декорационных мастерских "Возрождение" и переданы в дар Самарскому театру оперы и балета.

Художественный руководитель также рассказал и о ближайших премьерах — уже в апреле зрителей ждет опера Джузеппе Верди "Бал-маскарад", в планах — оперы "Руслан и Людмила" и "Паяцы", детская опера "Кай и Герда", балет "Дон Кихот".

Не так давно Самарский театр с успехом выступил на сцене Большого театра с "Бахчисарайским фонтаном" в рамках фестиваля "Золотая маска". Балет номинирован на самую престижную театральную премию в пяти номинациях, в том числе, и как лучший балетный спектакль.

"Золотая маска" — не самоцель. Мы ищем свое лицо, мы наращиваем свой творческий потенциал, продолжаем экспериментировать с жанрами — и в опере, и в балете, используем все возможности, которые есть у театра", — отметил Евгений Хохлов.

В театре-студия "Грань" юбилейный сезон также проходит с успехом. Аншлаги на спектаклях новокуйбышевского театра давно стали нормой. У творческого коллектива много планов, среди которых есть и совместные с САТОБ, так, рассказал Денис Бокурадзе, в ноябре предполагается программа с участием симфонического оркестра театра оперы и балета. Обсуждаются возможности совместной постановки. "Сейчас мы активно занимаемся строительством нового здания театра, завершение планируется в 2023 году. Это знаковое событие для театра, для Новокуйбышевска, для всей области", — уверен Денис Бокурадзе.

На мероприятии был представлен новый директор театра-студии "Грань" Вячеслав Романчиков, который поделился планами по развитию новокуйбышевского театра.