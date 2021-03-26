Суд продлил Александру Швидаку домашний арест до 25 апреля

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В четверг, 25 марта, Железнодорожный районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия о продлении Александру Швидаку срока домашнего ареста на месяц — до 25 апреля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.