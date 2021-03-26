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Преступления Происшествия

Суд продлил Александру Швидаку домашний арест до 25 апреля

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 марта, Железнодорожный районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия о продлении Александру Швидаку срока домашнего ареста на месяц — до 25 апреля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Александра Швидака подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его задержали 27 октября, а на следующий день Железнодорожный райсуд отправил Швидака под стражу. 19 ноября меру пресечения изменили на домашний арест. После этого его неоднократно продлевали.

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