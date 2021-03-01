Самарский облсуд оставил постановление о продлении домашнего ареста Александру Швидаку без изменения

В понедельник, 1 марта, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобу адвоката Александра Швидака на постановление Железнодорожного районного суда от 25 января, о продлении его подзащитному меры пресечения в виде домашнего ареста до 25 марта и оставила ее без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции без изменения, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что Александра Швидака подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его задержали 27 октября, а на следующий день Железнодорожный районный суд отправил его под стражу. 19 ноября меру пресечения изменили на домашний арест. После этого такую меру пресечения продлевали.