Суд продлил домашний арест Александру Швидаку до 25 марта

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В понедельник, 25 января, Железнодорожный районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия о продлении Александру Швидаку домашнего ареста до 25 марта. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.