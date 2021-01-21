Постановление о продлении домашнего ареста Александру Швидаку устояло в областном суде

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В среду, 20 января, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобу адвоката Александра Швидака на постановление Железнодорожного райсуда о продлении его подзащитному домашнего ареста до 25 января и оставила постановление суда первой инстанции без изменения. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.