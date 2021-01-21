16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владелицу турбазы "Хуторок Озерный" отправили под домашний арест В "деле тыловиков" областного ГУ МВД появились новые эпизоды Уголовное дело о поставках некачественного мяса в школы и детсады скоро отправится в суд В Самарской области поймали жителей Санкт-Петербурга с 4 кг наркотиков Задержаны поджигатели дачных домов в СНТ "Красное поле"

Преступления Происшествия

Постановление о продлении домашнего ареста Александру Швидаку устояло в областном суде

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 20 января, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобу адвоката Александра Швидака на постановление Железнодорожного райсуда о продлении его подзащитному домашнего ареста до 25 января и оставила постановление суда первой инстанции без изменения. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Александра Швидака подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О его задержании сообщили 27 октября. 28 октября Железнодорожный районный суд отправил его под стражу. 19 ноября апелляционная инстанция облсуда изменила меру пресечения на домашний арест до 25 декабря. И 24 декабря Железнодорожный районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Александру Швидаку меры пресечения в виде домашнего ареста до 25 января. Но адвокат обжаловал это постановление. И 20 января Самарский областной суд оставил постановление Железнодорожного районного суда без изменения.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31