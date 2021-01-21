Постановление о продлении домашнего ареста Александру Швидаку устояло в областном суде

В среду, 20 января, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобу адвоката Александра Швидака на постановление Железнодорожного райсуда о продлении его подзащитному домашнего ареста до 25 января и оставила постановление суда первой инстанции без изменения. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, Александра Швидака подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О его задержании сообщили 27 октября. 28 октября Железнодорожный районный суд отправил его под стражу. 19 ноября апелляционная инстанция облсуда изменила меру пресечения на домашний арест до 25 декабря. И 24 декабря Железнодорожный районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Александру Швидаку меры пресечения в виде домашнего ареста до 25 января. Но адвокат обжаловал это постановление. И 20 января Самарский областной суд оставил постановление Железнодорожного районного суда без изменения.