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Преступления Происшествия

В Самаре задержали предполагаемого посредника в передаче взятки 2,1 млн рублей

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, 24 марта мужчина в качестве посредника получил 2,1 млн руб. и обещал "посодействовать" в покровительстве со стороны должностных лиц административных органов предпринимательской деятельности и беспрепятственном заключении договоров на пользование землей и торговыми объектами на ней.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемому 54 года, он уже был судим за кражу и мошенничество.

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