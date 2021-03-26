Транспортные полицейские из Самары задержали подозреваемого в ограблении подростка

Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте задержали в Самаре 40-летнего местного жителя, подозреваемого хищении мобильника и денег у 17-летнего подростка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе местного управления транспортной полиции.

По версии правоохранителей, мужчина напал на подростка в районе железнодорожной платформы 168 км и отобрал гаджет и 2 тыс. рублей наличными. Телефон к моменту задержания подозреваемый успел продать, а деньги потратил.

Собранные материалы направлены для принятия решения в Самарский следственный отдел на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.