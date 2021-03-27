Самарская область победила в двух номинациях фестиваля "Театральное Приволжье"

Самарская область стала абсолютным лидером в двух номинациях фестиваля "Театральное Приволжье".

Спектакль "Шинель" по мотивам повести Н. В. Гоголя в исполнении Образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" (МБУ ДО "ЦВР "Крылатый", Самара) занял первое место. Следом еще одна победа — Самарская область забирает первое место в номинации "Лучшая режиссерская работа" среди школьных коллективов.

Креативно была оформлена и так называемая "визитная карточка региона" — небольшой сюжет, отражающий театральную жизнь и этапы подготовки к фестивалю "Театральное Приволжье". "Динамично, ярко и современно", — так охарактеризовало жюри презентацию Самарской области.

За звание лучшего школьного и студенческого театров ПФО боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. Всего в проекте, который был запущен в 2019 году по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО, в этом году приняли участие около 5 тысяч юных актеров из 416 театральных коллективов. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация диктует свои правила игры, масштабный культурный проект Приволжского федерального округа уже второй год с успехом реализуется в онлайн-пространстве.

"Большое видится на расстоянии" — и к театру это имеет самое непосредственное отношение: в непростое время, когда доступность культурных мероприятий свелась к минимуму, люди потянулись к прекрасному в интернете. Экскурсии по музеям, театральные премьеры и концерты в сети били рекорды по просмотрам. "Театральное Приволжье" этого года также поражает вовлеченностью и заинтересованностью зрителей творческими работами молодежных коллективов. Только у самарских постановок более 360 просмотров за месяц с момента публикации видеоверсий спектаклей от коллективов-претендентов на победу на сайте фестиваля. Общее число онлайн зрителей "Театрального Приволжья" превышает десятки тысяч человек.

Для Самарской области тема культуры особенна. С 2018 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по решению президента Владимира Путина возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Культура". За два года комиссия стала площадкой для выработки совместных решений органов федеральной, региональной и местной власти по самым острым "культурным" вопросам. Благодаря активности региональных властей и лично губернатора Дмитрия Азарова был принят ряд беспрецедентных решений, благодаря которым регион сможет побороться за звание культурной столицы Поволжья. Закономерно, что такое крупное культурное событие, как "Театральное Приволжье", находится под пристальным вниманием правительства региона, а в прошлом году конкурс получил личную поддержку главы Самарской области.

Церемония подведения итогов фестиваля стала настоящим театральным праздником. Ее смотрели в прямом эфире во всех регионах ПФО. Юных актеров приветствовали именитые коллеги. Видеообращение с напутствием и пожеланием удачи на творческом пути для ребят записал советский и российский актер театра и кино, педагог, профессор, народный артист Российской Федерации Авангард Леонтьев: "В Приволжье любят театр. Я желаю успеха фестивалю! Пусть он служит распространению культуры!"

Победителей определяли по результатам голосования профессионального жюри от каждого региона-участника. Особую атмосферу мероприятию придавал сам момент ожидания. Каждый регион озвучивал своего претендента в прямом эфире и "турнирная таблица" менялась на глазах. Во время подведения итогов режиссеры и исполнители главных ролей находились в региональных студиях ПАО "Ростелеком". Ребята из всех регионов Поволжья переживали, поддерживали друг друга и узнавали результаты в режиме видеосвязи. В Самарской студии с нетерпением и неподдельными эмоциями ждали результатов победители регионального этапа фестиваля: участники Творческого объединения "СТО" (МБУК г. о.Самара "Самарский молодежный драматический театр "Мастерская") и Образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" (МБУ ДО "ЦВР "Крылатый", Самара). "Театральное Евровидение" — так по накалу страстей назвал церемонию подведения итогов фестиваля председатель экспертного жюри Самарской области Александр Мальцев.

По итогам голосования в номинации "Лучший школьный театр" победу одержал Образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" (МБУДО "ЦВР "Крылатый"). Звание лучшего студенческого театра округа жюри присудили Театральному коллективу "Абрикосовый сад" (Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, г. Чебоксары). В специальной номинации 2020 года "Лучший спектакль, раскрывающий тематику года" (тему Великой Отечественной войны), жюри отметили спектакль "У войны не женское лицо" по книге С. А. Алексиевич (Народный ТЮЗ "Маска" (МБУК "Медведевская ЦКС" РЦКиД), пгт. Медведево Республика Марий Эл) и спектакль "В списках не значился" по роману Б. Л. Васильева (театр-студия "У Лукоморья" (ОГБН ОО "Дворец творчества детей и молодежи"), Ульяновск).

Победу в номинации "Лучший режиссер среди студенческих театров" жюри присудило Дмитрию Миронову из Чувашской республики за спектакль "Страна слепых" по повести Герберта Уэллса.

Лучшим режиссером среди школьных театров стал Виктор Михайлов из Самары. Победу ему принесла постановка "Шинель" по мотивам повести Н. В. Гоголя.

Звание лучшего актера среди студенческих театров теперь будет с гордостью носить Александр Чернов из Чувашской республики, исполнивший роль Боготы в спектакле "Страна слепых". Первое место за лучшую актерскую игру среди школьных театров досталось Денису Бахолдину из Пензенской области. Денис сыграл роль рядового Окуджавы в литературно-музыкальной композиции "Будь здоров, школяр!" по автобиографической повести Б. Ш. Окуджавы.

В номинации "Лучшая актриса среди студенческих театров" в лидеры вышла Кристина Никифорова из Чувашии. Роль Медины в спектакле "Страна слепых" полюбилась жюри фестиваля и принесла заслуженную победу. Лучшей актрисой школьного театра эксперты выбрали также представительницу Чувашской республики Дарью Фомину, блистательно сыгравшую Оскара в постановке "Оскар и Розовая дама" по роману Эрик-Эмманюэль Шмитта.

Виктор Михайлов режиссер-постановщик спектакля "Шинель", одержавшего победу в номинации "Лучший школьный спектакль", а также победитель в номинации "Лучший режиссер" среди школьных театров взволнованно делится впечатлениями: "Такого волнения я не испытывал с момента вступительных экзаменов. Я счастлив, я бесконечно рад и благодарен. И если в глубине души, я очень надеялся на победу нашего спектакля, то признание моей режиссерской работы стало очень неожиданным поощрением. Работа в кукольном жанре, да еще когда и дети выходят на сцену, очень непростая. И особенно приятно, что коллеги оценили мой труд. Такие фестивали очень мотивируют и ребят, и режиссеров. Да и финансовая сторона победы — прекрасное и необходимо подспорье для молодежных коллективов".

Степан Белькот, режиссер-постановщик спектакля "Френдзона", занявшего в общем рейтинге студенческих спектаклей седьмое место, отмечает: "Очень достойные работы представлены на фестивале, и непередаваемое ощущение испытываешь от того, что находишься в одной плоскости с ними".

Стоит отметить, что Самарская область второй год подряд держит высокую планку на фестивале "Театральное Приволжье". В прошлом году спектакль Самарского института культуры "Аленький цветочек" вошел в рейтинг лучших постановок Приволжского федерального округа и занял третье место, и вот теперь наш регион стал абсолютным лидером среди школьных театральных коллективов.

Детские и молодежные коллективы, победившие в конкурсе, получат гранты на новые постановки. Общий призовой фонд Фестиваля — 900 тыс. руб. (как для детских, так и молодежных театров, победители, занявшие первое место, получают 200 тыс. руб., второе место — 150 тыс., третье — 100 тыс. руб.).

Победители в отдельных номинациях ("Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая актриса") смогут побывать на экскурсиях и увидеть спектакли ведущих театров Москвы.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в очном формате в третьей декаде апреля в Ижевске.