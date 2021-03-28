Под Самарой отказавшийся от освидетельствования водитель стал фигурантом уголовного дела

В Волжском районе Самарской области на автомобилиста, отказавшегося пройти освидетельствование, возбудили уголовное дело.

По данным регионального ГУ МВД России, на ул. Нижние Пески с. Черноречье инспекторы ДПС остановили ВАЗ-21703 под управлением 27-летнего мужчины. Полицейские предположили, что водитель пьян и предложили пройти медицинское освидетельствование, но автомобилист отказался.

Как выяснилось, нарушителя уже привлекали к ответственности за нетрезвое вождение. Тогда ему назначили штраф 30 тыс. руб. и на 18 месяцев лишили водительских прав.