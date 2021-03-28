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Преступления Происшествия

Под Самарой отказавшийся от освидетельствования водитель стал фигурантом уголовного дела

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе Самарской области на автомобилиста, отказавшегося пройти освидетельствование, возбудили уголовное дело.

По данным регионального ГУ МВД России, на ул. Нижние Пески с. Черноречье инспекторы ДПС остановили ВАЗ-21703 под управлением 27-летнего мужчины. Полицейские предположили, что водитель пьян и предложили пройти медицинское освидетельствование, но автомобилист отказался.

Как выяснилось, нарушителя уже привлекали к ответственности за нетрезвое вождение. Тогда ему назначили штраф 30 тыс. руб. и на 18 месяцев лишили водительских прав.

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