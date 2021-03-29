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Театр Культура

Лучшим детским спектаклем названа "Шинель" образцового театра кукол юного актера

ИЖЕВСК. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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23 апреля в Ижевске состоится торжественная церемония награждения победителей Фестиваля "Театральное Приволжье", сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

27 марта состоялось подведение итогов и объявление победителей фестиваля "Театральное Приволжье". Центральной площадкой торжественной церемонии стала столица Удмуртской Республики Ижевск.

На связи в прямом эфире были студии во всех регионах Приволжского федерального округа, где собрались участники фестиваля, члены жюри, любители театрального искусства.

В ходе передачи были представлены театральные традиции и культурные ценности регионов округа, участники рассказали о том, как фестиваль проходил в их регионах. В ходе поочередных выходов региональных площадок в прямой эфир, представители экспертного жюри регионов называли свои версии победителей фестиваля по разным номинациям.

По итогам экспертного голосования определены лучший молодежный и лучший детский спектакли, лучшие актеры, актрисы и режиссерские работы (в молодежной и детской номинациях), а также победители среди авторов театральных афиш и плакатов. Кроме того, определен лучший спектакль, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Лауреатами фестиваля стали:
В номинации "Лучший молодежный спектакль":
1 место — Чувашская Республика, Театр "Абрикосовый сад", спектакль "Страна слепых";
2 место — Республика Марий Эл, спектакль "У войны не женское лицо", Народный ТЮЗ "Маска" (Медведево);
3 место — Республика Башкортостан, спектакль "Алинур", Молодежный театр-студия "Браво" (Белебей).

В номинации "Лучший детский спектакль":
1 место — Самарская область, спектакль "Шинель", Образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек";
2 место — Пензенская область, спектакль "Будь здоров, школяр!", Образцовый учебный театр "УТРО";
3 место — Чувашская Республика, спектакль "Оскар и розовая Дама", Театральный коллектив "Станиславский.com".

Все театральные постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля, можно увидеть на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке "Финалисты" по ссылке.

Посмотреть, как проходила церемония подведения итогов, можно также на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке "Голосование" по ссылке.

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