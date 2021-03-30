В 2021 г. подготовят проект для строительства бассейна ПГУТИ

В этом году планируется подготовить проект для строительства бассейна в ПГУТИ. Возведение спортивного объекта запланировано на 2022 г. Об этом стало известно на встрече депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна со студентами вуза.

На встрече было озвучено много идей и проектов, связанных с развитием вуза, в том числе, строительство бассейна для ПГУТИ. Александр Хинштейн сообщил, что процесс оформления необходимых документов уже запущен. Планируется, что уже в нынешнем году будут выделены федеральные средства на создание проекта будущего бассейна.

"Земля под данный объект выделена и находится в федеральной собственности. Кроме того, все коммуникации подведены. В этом году нужно успеть сделать проект — с тем, чтобы уже в следующем начать строительство спортивного сооружения", — рассказал депутат Госдумы РФ.

Он также напомнил, что за время его депутатской работы в регионе построили бассейны для трех вузов.

Кроме того, Александр Хинштейн рассказал, что в 2020 г. по его настоянию из федерального бюджета выделили 9,6 млн руб. на ремонт Главного корпуса ПГУТИ, расположенного в здании XIX века (ул. Л. Толстого/Фрунзе, 114). Кроме того, на 2021 г. запланирован ремонт основного учебного корпуса вуза (Московское ш., 77), а также здания общежития (Московское ш., 18А. На эти цели Минцифры России выделяет 50 млн рублей.