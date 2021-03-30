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Преступления Происшествия

Пропажа ребенка из самарского детсада обернулась уголовным делом

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре после прокурорской проверки возбудили уголовное дело из-за пропажи ребенка из детсада, сообщает региональная прокуратура.

Ранее в интернете появилась публикация, в которой сотрудники детского сада "Тема" разыскивали родителей пришедшей к ним маленькой девочки.

Как выяснилось, 2 февраля 2021 г. несовершеннолетняя самостоятельно ушла из детского сада "Кап и Тошка", пересекла проезжую часть и направилась домой, но не нашла дорогу. В итоге девочка пришла в другой детский сад, сотрудники которого начали разыскивать ее родителей.

Директор детского сада утверждает, якобы девочка во время тихого часа открыла дверь ключом, который нашла в шкафчике и выбежала с территории учреждения.

29 марта из-за случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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