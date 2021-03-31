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Преступления Происшествия

Самарец трижды перевел деньги мошеннику, пытаясь купить компьютер

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении мошенничества в отношении знакомого, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным ведомства, в ноябре 2020 г. к правоохранителям поступило заявление 36-летнего жителя областного центра. Как утверждал потерпевший, под предлогом оказания посреднических услуг при покупке компьютера, знакомый трижды завладел его денежными средствами. Общий размер материального ущерба заявитель оценил более чем в 22 тыс. рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что рассказал о планах по покупке техники случайному знакомому во время общения в Интернете. Собеседник сказал, что когда-то работал в сфере торговли электроникой и согласился помочь с покупкой, пояснив, что в одном из супермаркетов у него есть возможность приобрести необходимый товар со значительной скидкой.

После того, как деньги за товар поступили на карту посредника, он под разными предлогами несколько раз откладывал срок поставки техники. В августе злоумышленник убедил незадачливого покупателя еще два раза перевести денежные средства, обещая увеличение скидки. А вскоре перестал отвечать на звонки и виртуально выходить на связь.

Отделом дознания ОП № 1 Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", в отношении неустановленного лица было возбуждено три уголовных дела. Впоследствии они соединены в одно производство.

Полицейские изучили документы о движении денег по банковской карте потерпевшего, выяснили, кому принадлежит аккаунт в социальной сети. Проведя оперативные мероприятия, сотрудники полиции установили личность подозреваемого и места его возможного нахождения.

В ходе дознания 28-летний житель Самары признал вину в совершении противоправного деяния, выдал банковскую карту, на которую потерпевший делал перечисления и пояснил, что деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении подозреваемого направлено в Кировский районный суд города Самары для рассмотрения по существу.

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