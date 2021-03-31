Самарский адвокат за взятку в 350 тыс. руб. получила год колонии

Адвокат коллегии адвокатов № 10 Ленинского района Самарской области Екатерина Корнеева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2020 г. Корнеева путем обмана получила от гражданки 350 тыс. руб., пообещав передать денежные средства сотрудникам правоохранительных органов за заключение с сыном женщины, обвиняемым в незаконном обороте наркотических средств, досудебного соглашения о сотрудничестве, не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства.

После получения незаконного денежного вознаграждения адвокат была задержана сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Приговором федерального суда Железнодорожного района города Самары Корнеевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.