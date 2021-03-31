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Преступления Происшествия

Самарец получил реальный срок за убийство котенка

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 марта, суд Куйбышевского района Самары вынес приговор по делу местного жителя, который обвинялся в жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель, и мелкой краже.

Следствием и судом было установлено, что в ночь с 8 на 9 октября 2020 г., находясь в общежитии по Торговому переулку, 40-летний мужчина поссорился с женой и, желая ей отомстить, несколько раз ударил котенка о пол и стену. От полученных повреждений животное умерло. При этом посмотреть на расправу живодер позвал соседского ребенка.

В декабре того же года он похитил из чужой квартиры телефоны, планшет и продукты на общую сумму более 13 тыс. рублей.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщила старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.

При этом кража была "оценена" в 200 часов исправительных работ, а реальный срок назначен именно за расправу над животным.

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