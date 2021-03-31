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Пожары Происшествия

По факту пожара под Кинелем, на котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело

КИНЕЛЬ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту пожара в п. Комсомольский, где погибли три человека, Кинельским межрайонным следственным отделом СУ СК Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Напомним, пожар произошел 26 марта утром в квартире 16-квартирного двухэтажного дома №8 по ул. Комсомольской. Сотрудники МЧС обнаружили трех погибших - женщину и двух мужчин. 

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного курения в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

 

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