По факту пожара под Кинелем, на котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело

По факту пожара в п. Комсомольский, где погибли три человека, Кинельским межрайонным следственным отделом СУ СК Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Напомним, пожар произошел 26 марта утром в квартире 16-квартирного двухэтажного дома №8 по ул. Комсомольской. Сотрудники МЧС обнаружили трех погибших - женщину и двух мужчин.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного курения в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.