По факту пожара под Кинелем, на котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело

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По факту пожара в п. Комсомольский, где погибли три человека, Кинельским межрайонным следственным отделом СУ СК Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).