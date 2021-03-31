Банк "Открытие" сделал выгоднее курс онлайн-обмена валют

С 30 марта снижен спред по стандартному курсу на валютообменные операции в интернет-банке и мобильном приложении для физлиц в выходные дни.
Теперь клиенты банка "Открытие" могут купить или продать валюту в выходные дни с разницей всего 0,7 руб. от межбанковского рыночного курса, тогда как ранее она составляла 1,5 рубля. В выходные и праздничные дни валютный рынок закрыт, и чтобы избежать валютного риска, на эти дни банкам приходится расширять курсы валют. Ранее для более выгодного обмена валюты клиентам необходимо было ждать понедельника, когда заработает рынок, и курсы будут сужены.
Банк "Открытие", напротив, не расширяет, а сужает курс на выходные. Клиентам доступны более выгодные курсы в мобильном приложении и интернет-банке, обмен валюты производится безналично между своими счетами. Это предложение может быть интересно тем, кто хранит сбережения в валюте, но хочет совершать неотложные покупки в выходные, не опасаясь за невыгодный курс.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.