Hyundai Mobility пополняет парк автомобилей

Сервис онлайн-подписки на автомобиль Hyundai Mobility активно пополняет парк. Новые автомобили по тарифу годовой подписки Freedom появились уже почти во всех городах присутствия сервиса. Всего городов 20, но планируется дальнейшее расширение географии.

В каталоге для подписки доступны седан Sonata, микроавтобус H-1, кроссоверы Creta, Tucson, Santa Fe и новый полноразмерный флагманский кроссовер Palisade. Последние две модели разбирают особенно быстро. Причем Creta, Tucson и Santa Fe в этом году обновятся и тоже обязательно появятся в подписке вскоре после выхода на российский рынок. Поэтому это возможность быстро пересесть на новый и эффектный автомобиль, заметный на дороге.

Подписка — это удобный способ пользоваться автомобилем как своим собственным без покупки. В сервисе Hyundai Mobility его можно взять на почти любой срок от суток до года. В стоимость уже входят хорошее страхование, обслуживание, замена шин и круглосуточная помощь на дороге. При этом путешествовать можно по всей России и за границей. На год каждый клиент получает абсолютно новый автомобиль, а на более короткий срок — машину не старше 2-3 лет, которая детально проверена и подготовлена официальным дилером Hyundai.

Залога или первого взноса в сервисе нет. Стоимость подписки рассчитывается исходя из стоимости за один день, месяц или год — в зависимости от выбранного тарифа.

Hyundai Mobility — первый сервис автомобильной онлайн-подписки в России, где машину можно взять полностью через мобильное приложение. Вы выбираете и оплачиваете автомобиль онлайн, а потом просто забираете его с парковки дилерского центра. Заходить в офис или дилерский центр, обращаться к их сотрудникам и подписывать физические документы не придется.

Автомобилями Hyundai Mobility удобно управлять через приложение. Например, так вы можете открыть машину или дистанционного завести двигатель, хотя обычный ключ, разумеется, тоже идет в комплекте. А еще радостью подписки можно поделиться с другими. В приложении есть возможность добавить второго и третьего водителей. Полезная опция, если вы берете автомобиль сразу на всю семью или на компанию друзей для большого путешествия, тем более, до сезона отпусков ждать осталось совсем недолго.

Услуга оказывается ООО "Хендэ Мотор СНГ". Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, ММДЦ Москва-Сити, БЦ "Северная башня", 17 этаж.