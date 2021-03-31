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Преступления Происшествия

Самарец взял напрокат сноуборд и сдал его в ломбард

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 31-летнего местного жителя обвиняют о мошенничестве, сообщает региональное ГУ МВД.

К правоохранителям обратился 59-летний владелец пункта проката спортинвентаря, расположенного на ул. Алма-Атинской. Один из его клиентов взял в аренду горнолыжное оборудование, оставив в залог 500 руб. и водительское удостоверение, а потом перестал отвечать на звонки.

Полицейские нашли мужчину. Подозреваемый не имеет официального заработка и уже привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничества и кражи. Задержанный не отрицал вину и рассказал, что сноуборд, обувь и крепление сдал в ломбард за 6 тыс. руб., использовав паспорт знакомой.

Сейчас уголовное дело уже направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения. Также по делу заявлен гражданский иск более 17 тыс. рублей.

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