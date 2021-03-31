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Общество

В Самаре на несколько месяцев ограничат движение на ул. Егорова

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре ограничат движение на ул. Егорова из-за ремонта комплексного ремонта.

Фото: администрация Самары

Ограничение будет действовать с 1 апреля по 20 августа на участке от дома № 8 до дома № 22.

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