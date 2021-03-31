В Самаре на несколько месяцев ограничат движение на ул. Егорова

В Самаре ограничат движение на ул. Егорова из-за ремонта комплексного ремонта.
Ограничение будет действовать с 1 апреля по 20 августа на участке от дома № 8 до дома № 22.
В Самаре ограничат движение на ул. Егорова из-за ремонта комплексного ремонта.
Ограничение будет действовать с 1 апреля по 20 августа на участке от дома № 8 до дома № 22.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.