6 апреля в театре оперы и балета покажут две одноактные оперы

Во вторник, 6 апреля, в 19:00, на Малой сцене Самарского театра оперы и балета покажут две одноактные оперы по русской классике — "Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" и "Медведь" (16+).

Премьера "Оперы о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" по повести Николая Гоголя состоялась в Самаре в марте 2020 года. Через полгода эта постановка САТОБ вошла в лонг-лист оперной премии "Онегин".

Описанные у Гоголя перипетии тяжбы миргородских помещиков, поссорившихся на пустом месте, остаются за кадром; обстоятельное описание их дружбы и характеров сконденсировано в несколько минут, а основное внимание уделено сцене ссоры. "Как поссорились…" даже называют оперой-сценой. В ней всего два персонажа — тенор (Иван Иванович — Анатолий Невдах) и бас (Иван Никифорович — Андрей Антонов), но в постановке самарского режиссера Оксаны Штаниной герои живут в коммунальной квартире с колоритными соседями. Зрители познакомятся с нарциссичным Певцом (Владимир Боровиков) и его обворожительной Женой (Наталья Дикусарова), а также с разговорчивым Алкоголиком (Иван Пилюкшин) и хлопотливой Бабой (Алина Белякова).

Во втором отделении исполнят "Медведя" Сергея Кортеса по пьесе Антона Чехова в постановке Михаила Панджавидзе. Отставной офицер Смирнов (Андрей Антонов) осознал, что нужно быть решительнее и требовать долги со всех своих кредиторов. Совершенным медведем вторгается он в поместье безутешной вдовы Поповой (Татьяна Гайворонская), которую тщетно пытается развеселить преданный лакей Лука (Анатолий Невдах).

Билеты по цене от 300 до 500 руб. можно купить в кассе и через сайт театра opera-samara.net.