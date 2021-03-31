Татьяна Наумова и Павел Самохвалов готовят новый спектакль в "СамАрте"

В "СамАрте" 24 апреля выйдет премьера пластической постановки Татьяны Наумовой и Павла Самохвалова "Орфей и Эвридика". А 6 апреля в проекте "Театральная среда" зрители встретятся с режиссерами (12+).

"Орфей и Эвридика" - третья пластическая постановка актрисы и режиссера Татьяны Наумовой и хореографа и режиссера Павла Самохвалова в "СамАрте" (до того вышли "Маугли" и "Рождественская история"). В спектакле будут заняты артисты театра и студенты СГИК.

На встречу с режиссерами, которая пройдет в фойе Новой сцены, приглашены студенты Самарского областного училища культуры, СГИК, ученики школ города и Академии для одаренных детей (Наяновой).