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Театр Культура

Татьяна Наумова и Павел Самохвалов готовят новый спектакль в "СамАрте"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В "СамАрте" 24 апреля выйдет премьера пластической постановки Татьяны Наумовой и Павла Самохвалова "Орфей и Эвридика". А 6 апреля в проекте "Театральная среда" зрители встретятся с режиссерами (12+).

"Орфей и Эвридика" - третья пластическая постановка актрисы и режиссера Татьяны Наумовой и хореографа и режиссера Павла Самохвалова в "СамАрте" (до того вышли "Маугли" и "Рождественская история"). В спектакле будут заняты артисты театра и студенты СГИК.

На встречу с режиссерами, которая пройдет в фойе Новой сцены, приглашены студенты Самарского областного училища культуры, СГИК, ученики школ города и Академии для одаренных детей (Наяновой).

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