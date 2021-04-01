Банк "Открытие": менее трети жителей ПФО верит в денежные приметы

В "денежные" приметы верит всего 29% опрошенных жителей округа. Самый суеверный в этом отношении регион страны — Сибирь, где эта доля достигает 38%. 24% россиян возят в своем автомобиле талисманы на удачу, а 33% верят в "счастливые" числа, в том числе на номерных знаках. Таковы результаты опросов* банка "Открытие" и РГС Банка (входит в группу "Открытие").
Россияне, судя по их ответам, особенно верят в такие финансовые приметы: "если чешется ладонь левой руки — это к деньгам", также "надо ждать финансового прибавления, если птица "нагадила" на машину", "показывать купюру новой Луне". Некоторые считают, что станут богаче, если выращивать дома комнатное "денежное дерево" толстянку, держать купюры в кошельке аккуратно и обязательно одной стороной, не перевернутыми. А чтобы не потерять деньги, нельзя давать из рук в руки купюры вечером и свистеть в доме.
При этом почти половина — 49% — респондентов ПФО все-таки не верят ни в какие финансовые суеверия. Наиболее высока доля таких ответов на Северном Кавказе (51%), меньше всего она на Урале (38%) и в Сибири (41%).
Дополнительный опрос РГС Банка среди автомобилистов показал, что у водителей есть свои особые приметы: 34% респондентов ответили "помыть машину — к дождю", 28% считают, что "птичий помет на кузове — к прибыли", а 24% верят, что покупать авто у богатого — к успеху. Каждый девятый (12%) владелец автомобиля уверен: если ругать машину, это приведет к поломке. 9% не пересчитывают деньги в машине, так как не хотят получить штраф, и не свистят в салоне — полагают, это приводит к потере денег.
Согласно опросу, в финансовые приметы верит каждый четвертый (23%) автомобилист, а самые суеверные водители страны живут в Челябинске и Барнауле (29% и 28% соответственно).
Стоит также отметить, что 24% опрошенных водителей возят в своем автомобиле талисманы и сувениры на удачу, а 33% верят "счастливые" числа, в том числе на номерных знаках. 7% владельцев автомобилей признались в том, что приобрели себе "красивые" номера на удачу.
*Опрос проводился банком "Открытие" 24–29 марта. Опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет ±3%. В дополнительном опросе РГС Банка на автомобильную тематику приняло участие около 3 тысяч респондентов в крупных городах России.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.