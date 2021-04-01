Банк "Открытие": менее трети жителей ПФО верит в денежные приметы

В "денежные" приметы верит всего 29% опрошенных жителей округа. Самый суеверный в этом отношении регион страны — Сибирь, где эта доля достигает 38%. 24% россиян возят в своем автомобиле талисманы на удачу, а 33% верят в "счастливые" числа, в том числе на номерных знаках. Таковы результаты опросов* банка "Открытие" и РГС Банка (входит в группу "Открытие").

Россияне, судя по их ответам, особенно верят в такие финансовые приметы: "если чешется ладонь левой руки — это к деньгам", также "надо ждать финансового прибавления, если птица "нагадила" на машину", "показывать купюру новой Луне". Некоторые считают, что станут богаче, если выращивать дома комнатное "денежное дерево" толстянку, держать купюры в кошельке аккуратно и обязательно одной стороной, не перевернутыми. А чтобы не потерять деньги, нельзя давать из рук в руки купюры вечером и свистеть в доме.

При этом почти половина — 49% — респондентов ПФО все-таки не верят ни в какие финансовые суеверия. Наиболее высока доля таких ответов на Северном Кавказе (51%), меньше всего она на Урале (38%) и в Сибири (41%).

Дополнительный опрос РГС Банка среди автомобилистов показал, что у водителей есть свои особые приметы: 34% респондентов ответили "помыть машину — к дождю", 28% считают, что "птичий помет на кузове — к прибыли", а 24% верят, что покупать авто у богатого — к успеху. Каждый девятый (12%) владелец автомобиля уверен: если ругать машину, это приведет к поломке. 9% не пересчитывают деньги в машине, так как не хотят получить штраф, и не свистят в салоне — полагают, это приводит к потере денег.

Согласно опросу, в финансовые приметы верит каждый четвертый (23%) автомобилист, а самые суеверные водители страны живут в Челябинске и Барнауле (29% и 28% соответственно).

Стоит также отметить, что 24% опрошенных водителей возят в своем автомобиле талисманы и сувениры на удачу, а 33% верят "счастливые" числа, в том числе на номерных знаках. 7% владельцев автомобилей признались в том, что приобрели себе "красивые" номера на удачу.

*Опрос проводился банком "Открытие" 24–29 марта. Опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет ±3%. В дополнительном опросе РГС Банка на автомобильную тематику приняло участие около 3 тысяч респондентов в крупных городах России.