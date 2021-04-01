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Преступления Происшествия

Тольяттинца задержали с 30 свертками наркотиков

ТОЛЬЯТТИ. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение неоднократно судимому Р., которому вменяют 16 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, не имеющий постоянного места работы и употребляющий наркотики мужчина в июле 2020 г. в мессенджере договорился с кем-то о сбыте запрещенных веществ. По указанию этого человека Р. неоднократно забирал в разных местах наркотик, фасовал его на более мелкие партии у себя дома и закладывал в тайники в Тольятти.

Так, в середине декабря 2020 г. Р. забрал из "закладки" не менее 283 г наркотика, часть из которого расфасовал в 60 свертков. 22 декабря он успел разложить по тайникам 30 свертков перед тем, как его задержали.

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