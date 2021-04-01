Самарца обвиняют в "продаже" водительских прав и удостоверения судоводителя

В суд Промышленного района города Самары с утвержденным обвинительным заключением отправили уголовное дело местного жителя, которого подозревали в посредничестве во взяточничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в сентябре 2020 г. мужчина получил 151 тыс. руб., которые обещал передать сотрудникам ГГИМС МЧС России по Самарской области и РЭО ГИБДД УМВД России по Самаре за выдачу водительского удостоверения категорий "А", "В", "С" и удостоверения на право управления маломерным судном без проведения экзаменов.