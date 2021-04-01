В четверг, 1 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Совета по межнациональным отношениям. Участие в нем приняли заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин, главы городов и районов, представители общественных объединений региона.

Межнациональное единство является достоянием всей страны и Самарской области. В России веками в мире и согласии проживают представители 193-х национальностей. В Самарской области сегодня их 157.

"Наше общее достояние — это уникальные традиции, культура, обычаи народов, которые веками живут в Поволжье, на Самарской земле. Укрепление межнационального согласия, сохранение самобытных национальных культур — один из наших безусловных приоритетов. И это прямо закреплено в Стратегии государственной национальной политики России", — подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что в условиях постоянно меняющегося мира необходимо укреплять межнациональные отношения.

"Мы всегда помним, что национальная политика — это область, которая не прощает непрофессионализма, ошибок, фальши, бюрократического отношения. Поэтому нам очень важно услышать, как вы оцениваете ситуацию на сегодняшний день, какие видите вызовы, угрозы, где нам с вами нужно работать на опережение, а где — уже действовать решительно", — подчеркнул губернатор, обращаясь к участникам встречи.

Большую роль в реализации государственной национальной политики, в сбережении этнокультурного, языкового богатства, исторического наследия всех народов играют институты гражданского общества.

Формирование советов по межнациональным отношениям в муниципалитетах была начата осенью прошлого года и завершилась в январе текущего. Председатель Самарской региональной общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростислав Хугаев отметил, что в эту работу включились все руководители национально-культурных объединений губернии.

"Сегодня создано около 150 организаций на местах, — отметил он, обращаясь к руководителю региона. — Вы можете рассчитывать на нас, нашу помощь в любых вопросах. Мы готовы работать вместе с созданными советами во благо нашей области".

Первым положительным опытом такого взаимодействия с участниками заседания поделилась председатель комиссии по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты области Любовь Колесникова. Она отметила, что в прошлом году, несмотря на все ограничения, велась активная работа посредством современных технологий.

"Мы начали создавать короткие ролики для Tik-tok, проводить различные челленджи в социальных сетях, научились проводить видеоконференции. Мы расширили возможности наших сельских клубов, районных объединений, чтобы они узнавали новое и вместе с нами участвовали в этой работе. Для нас этот год стал шагом к приобщению к современным технологиям. Это было трудно, но нам удалось расширить свою аудиторию и привлечь молодежь", — рассказала Любовь Колесникова.

Конечно, без сложностей при организации мероприятий в онлайн-режиме не обошлось. В некоторых удаленных населенных пунктах подвело качество связи. Кроме того, не все общественные организации и объединения оснащены необходимым количеством компьютеров. "Иногда нам требуется помощь специалистов", — обратилась Любовь Колесникова к губернатору и предложила идею "цифрового волонтерства" для освоения технологий.

Дмитрий Азаров поддержал такую инициативу и предложил составить список конкретных поселений, где страдает качество связи и организациям нужна помощь по приобретению техники.

Отдельное внимание участники совещания уделили созданию "Парка дружбы народов" в Куйбышевском районе Самары. Это большой этнокультурный комплекс, включающий 20 домов и подворий, которые представляют и раскрывают культуру народов, проживающих в губернии. Проект уже представлен на федеральном уровне и получил высокую оценку.

Ростислав Хугаев отметил: благодаря вниманию и поддержке губернатора Дмитрия Азарова, главы областной столицы Елены Лапушкиной все работы завершатся уже летом этого года. Будет выполнено и благоустройство прилегающей территории.

"Мы приведем в порядок прилегающую территорию, отремонтируем часть дорог, подкрасим опоры освещения. Конечно, мы поработаем с собственниками зданий, чтобы они поправили свои заборы, фасады", — добавила Елена Лапушкина.

В этом году все жители отмечают 170-летие нашей губернии. И одной из площадок проведения просветительских, торжественных, праздничных мероприятий станет "Парк дружбы народов".

Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область одна из немногих, где школьники изучают историю родного края по учебнику, созданному в собственном регионе. При этом будет готовиться обновленное издание — с более детализированным материалом. Губернатор призвал представителей национальных организаций принять участие в его наполнении: "Главное — вызвать интерес к истории родной земли".

Во время беседы председатель Самарской областной общественной организации "Лига азербайджанцев Самарской области" Ширван Керимов поднял вопросы воспитания и доступности образования для детей мигрантов. Напомним, речь об этом шла на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Дмитрий Азаров отметил, что сигналов об отсутствии доступа к получению образования у детей мигрантов ему не поступало. Тем не менее, он поручил министерству образования и науки региона в деталях рассмотреть и проанализировать этот вопрос, чтобы удостовериться в том, что дети получают необходимые знания в образовательных учреждениях в полном объеме.

Помимо прочего, участники совещания обсудили вопросы сохранения традиций и культуры народов, создания и установки мемориальных комплексов и памятников, проведения межнациональных мероприятий.