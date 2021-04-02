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Преступления Происшествия

В Самаре женщина предстанет перед судом за кражу вина из магазина

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней самарчанки, которая обвиняется в покушении на открытое хищение товара стоимостью более 1 100 руб., из магазина.

Противоправное деяние предотвратили работники магазина, вовремя заметившие действия девушки и обратившиеся за помощью в полицию. Правоохранители в ходе работы на месте происшествия опросили персонал торговой точки и очевидцев произошедшего. Изучили материалы с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент совершения хищения.

Девушка признала вину в содеянном и пояснила, что товары из корзины переложила в свой рюкзак. На выходе она поняла, что ее действия не остались незамеченными и решила убежать. Однако скрыться девушке не удалось: ее задержал сотрудник полиции, прибывший по сигналу работников торговой точки. Злоумышленница добровольно выдала похищенный товар.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на грабеж), окончено и направлено в Кировский районный суд для принятия решения, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

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