В Самаре открылся новый офис Россельхозбанка

В четверг, 1 апреля, в Самаре состоялось торжественное открытие нового офиса АО "Россельхозбанк". Он расположился на ул. Ново-Садовой, 207. В торжественном мероприятии принял участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Региональный филиал банка действует на территории Самарской области с сентября 2000 года. Сегодня это уже 4 операционных и 19 дополнительных офисов, в которых трудятся 437 человек. Клиентами филиала являются более 3 тысяч юридических лиц и 80 тысяч физических лиц.

В Самарской области особое внимание уделяется формированию благоприятного делового и инвестиционного климата, поддержке малого и среднего бизнеса. Эта работа ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Открытие новых площадок и офисов говорит о развитии: увеличивается количество сотрудников, увеличиваются объемы работы — и это действительно положительный результат, — сообщил на торжественном открытии Дмитрий Богданов. — Для региона крайне важно развитие банковского сектора — банки обеспечивают возможность развития малому и среднему бизнесу, поддерживая и предоставляя средства на инвестиционные цели. С начала своей деятельности региональный филиал предоставил кредитные продукты областным предприятиям на общую сумму 122 млрд рублей. Отрадно видеть, что открытие нового офиса Россельхозбанка сочетается с созданием новых рабочих мест. Таким образом, помимо основной деятельности по кредитованию, банк становится крупным работодателем".

За 2020 год представительство федеральной финансовой структуры выдало кредиты организациям региона на общую сумму более 13 млрд рублей. Предприниматели региона оформили в банке 232 льготных кредита на общую сумму 8 млрд рублей.

"Это достаточно большая сумма, и она только растет, что свидетельствует о востребованности льготных кредитов среди представителей малого и среднего бизнеса Самарской области. Мы оказываем поддержку не только предпринимателям агропромышленного комплекса, но и участвуем во всех федеральных программах по поддержке юридических и физических лиц", — подчеркнул директор регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Положительный эффект от деятельности банка, в том числе от создания нового филиала в Самаре, отмечают и предприниматели региона, так как в первую очередь подспорьем для деятельности сельскохозяйственных и других предприятий является льготное финансирование.

"Эффект от действия программ банка, безусловно, есть. Некоторые фермеры, которые начинали буквально с нуля, сейчас могут похвастаться и миллионными прибылями, то есть они растут и динамично развиваются. Банк финансирует не только направление растениеводства и техники, но и переработку, что немаловажно для малых форм хозяйствований", — отметил президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, фермеров и сельскохозяйственных кооперативов по Самарской области Виталий Кожеваткин.